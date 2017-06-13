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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Нападающий Кирилл Капризов признан лучшим молодым игроком по версии Европейской хоккейной ассоциации. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Помимо Капризова, на получение награды претендовали вратарь ЦСКА Илья Сорокин, игрок "Ферьестада" Джоэль Эрикссон-Эк, ставший чемпионом мира 2017 года в составе сборной Швеции, игрок "Брюнаса" Оскар Линдблом и новичок "Салавата Юлаева" чех Доминик Кубалик, выступавший в прошедшем сезоне за чешский клуб "Пльзень".
Лучшим тренером признан наставник шведской "Фрелунды" Рогер Рённберг, а команда признана лучшим клубом.
Капризов сыграл 54 матча за "Салават Юлаев", в которых забросил 23 шайбы и сделал 22 результативных передачи, в мае перешел в ЦСКА. В составе сборной России Капризов завоевал серебро молодежного чемпионата мира 2017 года, на котором стал лучшим снайпером и бомбардиром, а также был признан лучшим нападающим и вошел в символическую сборную. В марте 20-летний Капризов был признан самым перспективным молодым игроком по версии The Hockey News.