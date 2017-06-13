Теодосич в ближайшее время примет решение оставаться в ЦСКА или уезжать в НБА

ХИМКИ /Московская область/, 13 июня. /Корр. ТАСС Андрей Карташов/. Баскетболист ЦСКА Милош Теодосич примет решение о продолжении карьеры в ближайшее время. Об этом защитник армейского клуба заявил ТАСС.

Во вторник ЦСКА стал победителем Единой лиги ВТБ, обыграв "Химки" в серии со счетом 3-0.

"Мы провели отличный сезон, который был очень сложным, учитывая новый формат Евролиги. К сожалению, там победить не удалось, но тем важнее успех в Единой лиге ВТБ, - сказал Теодосич. - Теперь я хочу хорошо отдохнуть и принять решение, где продолжать карьеру. На данный момент я нахожусь в раздумье".

Как стало известно ТАСС, к Теодосичу проявляют интерес клубы НБА "Майами", "Бруклин" и "Сакраменто".