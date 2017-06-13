Хоккеист Азеведо продлил контракт с "Ак Барсом"

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МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Канадский нападающий Джастин Азеведо продлил соглашение с казанским хоккейным клубом "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба команды.
Новый контракт с 29-летним форвардом рассчитан на год.
Соглашение игрока с "Ак Барсом", заключенное три года назад, истекло 30 апреля, после чего хоккеист стал неограниченно свободным агентом.
В составе "Ак Барса" Азеведо три года подряд становился лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), а в 2015 году стал финалистом Кубка Гагарина. Ранее Азеведо выступал за пражский "Лев", в составе которого также в 2014 году выходил в финал плей-офф КХЛ.