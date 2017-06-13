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Сборная Чили проиграла команде Румынии в товарищеском футбольном матче

Спорт
13 июня, 22:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июня. /ТАСС

Встреча, прошедшая в румынском городе Клуж, завершилась победой хозяев со счетом 3:2

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© EPA/MIRCEA ROSCA

МОСКВА, 13 июня. /ТАСС/. Сборная Чили по футболу проиграла команде Румынии в товарищеском матче со счетом 2:3. Встреча прошла в румынском городе Клуж.

В составе южноамериканцев отличились Эдуардо Варгас (8-я минута) и Леонардо Валенсия (18). Красную карточку на 33-й минуте получил игрок сборной Чили Гари Медель. В составе команды Румынии мячи забили Богдан Станку (31), Николае Станчу (60), Михаил Балута (83).

В прошлом товарищеском матче чилийцы сыграли вничью с командой России (1:1). Встреча прошла 9 июня в Москве.

Сборная Чили примет участие в Кубке конфедераций - 2017, где сыграет в группе В вместе с командами Камеруна (18 июня), Германии (22 июня) и Австралии (25 июня).

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