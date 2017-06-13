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Борец Угуев считает, что его победа на чемпионате России гораздо дороже бронзы ЧЕ

Спорт
13 июня, 23:56 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

В решающей схватке спортсмен победил Артема Гебекова

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НАЗРАНЬ, 13 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Российский борец вольного стиля Заур Угуев заявил, что его победа на чемпионате России в весовой категории до 57 кг для него гораздо важнее бронзы чемпионата Европы, завоеванной в сербском Нови-Саде. Об этом он сообщил журналистам.

В январе вчерашний юниор дагестанец Угуев выиграл один из самых престижных взрослых турниров по вольной борьбе Гран-при Ивана Ярыгина, а в апреле завоевал бронзу европейского чемпионата в Сербии. На чемпионате России в Назрани он на пути к финалу выиграл досрочно три из четырех встреч. Но в финале ему пришлось побороться с земляком Артемом Гебековым, и здесь силы были практически равны. Схватка закончилась со счетом 3:1 в пользу Угуева.

"Было непросто, соперник уже хорошо изучил меня, - рассказал Угуев. - Плюс я только недавно восстановился после травмы ноги и, хотя мне она сегодня уже не мешала, боль еще чувствую. В какой-то момент пропустил прием на ногу, даже закрыл глаза на секунду, подумал - отдам два балла, уже не отыграю. Сейчас понимаю, что эта победа куда важнее бронзы чемпионата Европы, она придала мне уверенности в своих силах перед отбором на чемпионат мира".

Чемпионат России завершится 14 июня.

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