Сборная Катара победила команду Южной Кореи в матче отбора ЧМ-2018

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Катара дома обыграла команду Южной Кореи в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года.
В составе хозяев дубль оформил Хасан аль-Хайдос (25-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Акрам Афиф (51). В составе команды Южной Кореи отличились Ки Сон Ен (62), Ванг Хи Чан (70).
В других матчах сборная Сирии сыграла вничью с командой Китая (2:2). Также вничью завершилась игра между сборными Ирака и Японии (1:1).
Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.