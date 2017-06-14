Сборная Катара победила команду Южной Кореи в матче отбора ЧМ-2018

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Катара дома обыграла команду Южной Кореи в матче отбора чемпионата мира по футболу 2018 года.

В составе хозяев дубль оформил Хасан аль-Хайдос (25-я и 75-я минуты), еще один мяч забил Акрам Афиф (51). В составе команды Южной Кореи отличились Ки Сон Ен (62), Ванг Хи Чан (70).

В других матчах сборная Сирии сыграла вничью с командой Китая (2:2). Также вничью завершилась игра между сборными Ирака и Японии (1:1).

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.