Хоккеист Свечников стал первым россиянином за 13 лет, завоевавшим титул чемпиона АХЛ

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Российский нападающий Евгений Свечников в составе клуба "Гранд-Рэпидс Гриффинс" стал чемпионом Американской хоккейной лиги (АХЛ), в финальной серии плей-офф клуб Свечникова победил "Сиракьюз Кранч" со счетом 4-2.

В шестом матче финальной серии, который состоялся в ночь на среду, "Гранд-Рэпидс" на своей площадке обыграл соперников со счетом 4:3. 20-летний Свечников не смог отличиться результативными действиями в матче, на его счету два броска по воротам и показатель полезности "-2". Всего в 20 матчах плей-офф российский правый нападающий набрал 12 очков (5 шайб + 7 передач) и заработал 20 минут штрафного времени. В регулярном чемпионате АХЛ сезона-2016/17 форвард сыграл 74 встречи и набрал 51 очко (20+31).

Свечников родился в 1996 году в Южно-Сахалинске. С 2011 года он занимался в системе казанского "Ак Барса", в молодежной команде ("Барс") которого дебютировал в Молодежной хоккейной лиге в 2012 году. В Континентальной хоккейной лиге Свечников провел всего три матча за "Ак Барс" в сезоне-2013/14, не отметившись результативными действиями. С 2014 по 2016 год форвард выступал в Канаде за клуб Главной юниорской хоккейной лиги Квебека (QMJHL) "Кейп- Бретон Скриминг Иглз", где в 105 матчах в регулярных чемпионатах набрал 157 (64+93) очков по системе "гол+пас".

В 2015 году Свечников был выбран "Детройтом" на драфте новичков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в первом раунде под общим 19-м номером. В завершившемся сезоне он провел тренировочный лагерь в "Детройте", выступал в предсезонных матчах, а 3 апреля дебютировал в чемпионате НХЛ и отметился победным буллитом в матче против "Оттавы" (5:4 Б). Всего на его счету два матча в НХЛ. В составе сборной России Свечников выступал на юниорском чемпионате мира 2016 года в Финляндии и стал серебряным призером.

АХЛ считается второй по силе после НХЛ профессиональной хоккейной лигой Северной Америки. Все участники АХЛ являются фарм-клубами команд НХЛ. "Грэнд-Рэпидс" - фарм- команда "Детройта", "Сиракьюз" - фарм-клуб "Тампы-Бэй". "Гранд-Рэпидс" во второй раз в истории стал чемпионом АХЛ, впервые клуб победил в сезоне-2012/13.

Российские игроки - чемпионы АХЛ

Свечников стал всего лишь восьмым российским хоккеистом, завоевавшим Кубок Колдера - приз, который вручается команде, победившей в плей-офф Американской хоккейной лиги.

Первым из отечественных игроков, поднявшим Кубок Колдера над головой, стал Роман Оксюта, который выиграл плей-офф сезона-1992/93 в составе "Кейп-Бретон Ойлерз". Оксюта вошел в тройку лучших бомбардиров клуба в плей-офф, набрав 28 очков (9+19) в 16 матчах.

Помимо Оксюты, чемпионами АХЛ становились Сергей Гончар в сезоне-1993/94 (клуб "Портленд Пайрэтс"), Вадим Шарифьянов - 1994/95 ("Олбани Ривер Рэтс"), Алексей Васильев - 1999/00 ("Хартфорд Вулфпэк"), Юрий Буцаев и Кирилл Сафронов - 2001/02 (оба - "Чикаго Вулвз"), Тимофей Шишканов и Сафронов - 2003/04 (оба - "Милуоки Эдмиралс"). Таким образом, Свечников стал первым россиянином с 2004 года, выигравшим титул чемпиона АХЛ.

Защитник Сафронов - единственный россиянин, дважды становившийся обладателем Кубка Колдера, выиграв с "Чикаго" в 2002 году и с "Милуоки" - в 2004-м. Воспитанник хоккейной школы СКА Сафронов был выбран "Финиксом" на драфте 1999 года под общим 19-м номером. Проведя три сезона в АХЛ защитник Сафронов смог дебютировать в НХЛ, сыграв лишь один матч за "Финикс" в сезоне-2001/02, а затем вновь отправился в низшие лиги. Всего в НХЛ Сафронов сыграл 35 игр (34 - в составе "Атланты") и набрал 4 (2+2) очка. После победы в АХЛ в 2004 году Сафронов вернулся в Россию, где выступал за "Локомотив", "Химик", СКА, "Нефтехимик", "Сибирь", "Югру" и "Амур". В настоящее время 36-летний Сафронов является свободным агентом.

Вручение Кубка Колдера сезона-2016/17

Presenting your 2017 Calder Cup Champions, the Grand Rapids Griffins! pic.twitter.com/t5IyRKaIBB — AHL (@TheAHL) 14 июня 2017 г.