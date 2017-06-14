Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Сборная Коста-Рики победила команду Тринидада и Тобаго в отборочном матче ЧМ-2018

Спорт
14 июня, 7:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Сборная Коста-Рики укрепилась на второй строчке в отборочной группе ЧМ-2018, набрав 11 очков в шести матчах

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики на своем поле обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:1 в матче 6-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).

Смотрите также

Сборные Мексики и США сыграли вничью в отборочном матче ЧМ-2018

В составе сборной Коста-Рики голы забили Франциско Кальво (1-я минута) и Брайан Руис (45), у тринидадцев отличился Кевин Молино (35).

Ранее сборные Панамы и Гондураса сыграли вничью со счетом 2:2 в другом матче отборочного турнира. В первой игре 6-го тура, которая состоялась 11 июня, команды Мексики и США также сыграли вничью - 1:1.

Сборная Коста-Рики укрепилась на второй строчке в отборочной группе, набрав 11 очков в шести матчах. Лидирует команда Мексики (14 очков), третьей идет сборная США (8), четвертой - Панамы (7), пятой - Гондураса (5), шестой - Тринидада и Тобаго (3).

Встречи 7-го тура отборочного этапа состоятся 1 сентября, будут сыграны матчи между сборными США и Коста- Рики, Мексики и Панамы, а также Тринидада и Тобаго и Гондураса.

Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
4
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
5
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
Темы дня
Загрузка...
Реклама