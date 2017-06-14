Сборная Коста-Рики победила команду Тринидада и Тобаго в отборочном матче ЧМ-2018

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная Коста-Рики на своем поле обыграла команду Тринидада и Тобаго со счетом 2:1 в матче 6-го тура финального раунда отборочного этапа чемпионата мира 2018 года в зоне Северной и Центральной Америки, а также стран Карибского бассейна (КОНКАКАФ).
В составе сборной Коста-Рики голы забили Франциско Кальво (1-я минута) и Брайан Руис (45), у тринидадцев отличился Кевин Молино (35).
Ранее сборные Панамы и Гондураса сыграли вничью со счетом 2:2 в другом матче отборочного турнира. В первой игре 6-го тура, которая состоялась 11 июня, команды Мексики и США также сыграли вничью - 1:1.
Сборная Коста-Рики укрепилась на второй строчке в отборочной группе, набрав 11 очков в шести матчах. Лидирует команда Мексики (14 очков), третьей идет сборная США (8), четвертой - Панамы (7), пятой - Гондураса (5), шестой - Тринидада и Тобаго (3).
Встречи 7-го тура отборочного этапа состоятся 1 сентября, будут сыграны матчи между сборными США и Коста- Рики, Мексики и Панамы, а также Тринидада и Тобаго и Гондураса.
Финальный раунд отборочного турнира ЧМ-2018 в зоне КОНКАКАФ завершится в октябре 2017 года. Три лучшие сборные по итогам 10 туров выйдут в финальную часть ЧМ-2018 напрямую, еще одна команда - по итогам межконтинентальных стыковых матчей с представителем Азиатской футбольной конфедерации.