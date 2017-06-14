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Серию памятных монет в честь ЧМ-2018 по футболу представили в Южной Корее

Спорт
14 июня, 7:45 UTC+3 СЕУЛ /Корр. ТАСС, Станислав Варивода

Посол РФ в Республике Корея Александр Тимонин выразил надежду, что презентация побудит корейских любителей футбола не только приобрести памятные монеты, но и посетить матчи турнира в России

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Ангелина Данилова и Илья Беляков

© Станислав Варивода/ТАСС

СЕУЛ, 14 июня. /Корр. ТАСС Станислав Варивода/. Презентация серии памятных монет, выпущенных Центральным Банком Российской Федерации специально к чемпионату мира по футболу 2018 года, состоялась в среду в посольстве РФ в Республике Корея.

Открывая церемонию, посол РФ Александр Тимонин подчеркнул, что дата мероприятия выбрана не случайно. "Ровно через год в России начнется церемония открытия чемпионата мира по футболу", - отметил он.

"Наша страна впервые в истории принимает мировое футбольное первенство. Однако, как вы знаете из опыта Олимпиады 2014 года в Сочи, Россия очень ответственно подходит к организации и проведению таких мероприятий. В одиннадцати городах нашей страны, которым выпала честь принять чемпионат у себя, была проведена огромная работа по развитию инфраструктуры", - подчеркнул Тимонин.

Посол отметил, что тех, кто приедет в Россию, ожидают незабываемые впечатления. "Они не только смогут воочию с трибун увидеть матчи лучших из лучших. Их ждут встречи с российской культурой, с историей нашей страны и, конечно, наше традиционное радушие и гостеприимство", - сказал глава дипмиссии.

Он также выразил надежду, что нынешняя презентация побудит корейских любителей футбола не только приобрести памятные монеты, но и задуматься о том, чтобы лично съездить в Россию и поддержать корейскую сборную на мировом первенстве. В данной серии вышли монеты из драгоценных (серебро, золото) и недрагоценных металлов. Главной их особенностью является то, что впервые при чеканке на лицевой стороне был указан не год выпуска монеты, а год события, которому она посвящена.

В презентации приняли участие известные в Южной Корее россияне - телеведущий Илья Беляков, а также модель и блогер Ангелина Данилова.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. 

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