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Оргкомитет "Россия-2018" удовлетворен информационной поддержкой Кубка конфедераций

Спорт
14 июня, 8:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

По словам генерального директора оргкомитета Алексея Сорокина, планируется, что матчи Кубка конфедераций посетит президент Международной федерации футбола Джанни Инфантино

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Информационная поддержка Кубка конфедераций по футболу 2017 года находится на достойном уровне. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Первостепенной задачей было то, чтобы люди узнали, что такой турнир есть, и в чем он заключается. Мне кажется, что украшениями городов, количеством рекламы в СМИ и упоминаниями в телевизионных программах мы этого добились", - сказал Сорокин.

"Любопытство всех интересующих мы удовлетворили. Сейчас по телевидению идут сюжеты про команды, про историю турнира. Информационной арт-подготовкой мы удовлетворены", - добавил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

По словам Сорокина, планируется, что матчи Кубка конфедераций посетит президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

"Мы будем рады всем - от глав государств до рядовых болельщиков. Всем будет предоставлен адекватный уровень сервиса. Насколько нам известно, Инфантино будет стараться посетить максимум матчей в начале турнира, чтобы охватить все четыре города, потом уже будет зависеть от его расписания, он определится. Мы обязательно ждем его на финал", - сказал собеседник ТАСС.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе B - сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфиналы выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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