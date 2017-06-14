Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправ

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет "Россия-2018" заинтересован в том, чтобы вопрос с покупкой российским телевидением прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года был решен как можно скорее. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.
Ранее консорциум "2Спорт2", в который входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.
"Мне сложно комментировать тему переговоров по правам на трансляции чемпионата мира, потому что не являюсь их частью. Надеюсь, что они (переговоры) возобновятся сразу после Кубка конфедераций, но это может случиться и во время турнира. Мы были бы заинтересованы, чтобы этот вопрос решился как можно раньше", - сказал Сорокин.
"Мы заинтересованы, чтобы телеканалы понимали, какие матчи они показывают. Тогда бы был адекватный промоушен этих встреч в течение всего года", - добавил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".
Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум "2Спорт2" заплатил около 3,5 млн долларов, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка 35-40 млн долларов.