Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 14.06:
$ 56.91
€ 63.77
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Оргкомитет ЧМ-2018 заинтересован в скорейшем решении вопроса с покупкой телеправ

Спорт
14 июня, 8:20 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин выразил надежду, что переговоры о покупке российским телевидением прав на трансляции матчей ЧМ-2018 возобновятся сразу после Кубка конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Оргкомитет "Россия-2018" заинтересован в том, чтобы вопрос с покупкой российским телевидением прав на трансляции матчей чемпионата мира по футболу 2018 года был решен как можно скорее. Об этом ТАСС заявил генеральный директор оргкомитета Алексей Сорокин.

Смотрите также
Кубок конфедераций

ФИФА: права на показ Кубка конфедераций российские телеканалы получили не бесплатно

Ранее консорциум "2Спорт2", в который входят Первый канал, ВГТРК и "Матч ТВ", получил от Международной федерации футбола (ФИФА) права на трансляции игр Кубка конфедераций. Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля.

"Мне сложно комментировать тему переговоров по правам на трансляции чемпионата мира, потому что не являюсь их частью. Надеюсь, что они (переговоры) возобновятся сразу после Кубка конфедераций, но это может случиться и во время турнира. Мы были бы заинтересованы, чтобы этот вопрос решился как можно раньше", - сказал Сорокин.

"Мы заинтересованы, чтобы телеканалы понимали, какие матчи они показывают. Тогда бы был адекватный промоушен этих встреч в течение всего года", - добавил гендиректор оргкомитета "Россия-2018".

Как ранее ТАСС сообщил источник, знакомый с ситуацией, за трансляции матчей Кубка конфедераций консорциум "2Спорт2" заплатил около 3,5 млн долларов, а за телеправа чемпионата мира было предложено порядка 35-40 млн долларов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
DM: в интернете появилось единственное видео настоящего боя Брюса Ли
2
Участница "Битвы экстрасенсов" выпала из окна в Москве
3
Тиллерсон: все иностранные партнеры просят США нормализовать отношения с РФ
4
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
5
Путин: Россия даст адекватный ответ на попытки США окружить ее системами ПРО
6
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
7
Иностранные журналисты считают, что мир должен узнать правду о Крыме
Темы дня
Загрузка...
Реклама