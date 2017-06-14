Сорокин: газон арены в Петербурге не вызвал нареканий у ФИФА и готов к Кубку конфедераций

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Новый газон стадиона "Санкт-Петербург" ("Зенит-Арена") не вызывает нареканий у Международной федерации футбола (ФИФА) в преддверии Кубка конфедераций. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин.

"Специалисты ФИФА уже давно сопровождают этот газон, никаких нареканий он ни у кого не вызывает. Работы завершены, на сегодняшний день газон готов принимать игры самого высокого уровня. Прошивка газона закончилась, сейчас идут подготовительные работы: стрижка, минимальные удобрения, полив - все, что положено", - сказал Сорокин.

Матчи Кубка конфедераций пройдут с 17 июня по 2 июля в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Стадион "Санкт- Петербург" примет четыре игры, в частности, матч открытия и финал. По словам Сорокина, во вторник на арене прошла репетиция церемонии открытия Кубка конфедераций. "Она прошла успешно", - отметил генеральный директор оргкомитета "Россия-2018".

Стадион "Санкт-Петербург", вмещающий 68 тысяч зрителей, открылся 22 апреля матчем чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом". 7 мая на арене прошла еще одна игра российского первенства, в которой "Зенит" уступил "Тереку" (0:1). Газон стадиона находился в неудовлетворительном состоянии, из-за чего было принято решение о его замене.