Футболисты Билялетдинов и Ткачук покинули "Рубин"

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Футболисты казанского "Рубина" Динияр Билялетдинов и Денис Ткачук покинули клуб. Об этом сообщает пресс-служба команды.

У футболистов истек срок контрактов с клубом. Также в связи с завершением срока соглашения казанский клуб покинули Инал Гетигежев, Владимир Соболев, Алишер Джалилов и Владислав Кулик.

Ткачук перешел в "Рубин" в январе 2016 года из санкт- петербургского "Зенита". В прошедшем сезоне 27-летний полузащитник провел 23 матча и забил два гола. Билялетдинов перешел в "Рубин" летом 2015 года на правах свободного агента после расторжения контракта с московским "Спартаком". В прошедшем сезоне 32-летний полузащитник ни разу не появился на поле.