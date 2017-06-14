Канаева: турнир по художественной гимнастике на Спартакиаде прошел на хорошем уровне

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Соревнования по художественной гимнастике на летней Спартакиаде учащихся России прошел на хорошем уровне. Такое мнение высказала двукратная олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Евгения Канаева, чьи слова приводит пресс-служба соревнований.
"Уровень соревнований на Спартакиаде, конечно, хороший, - сказала Канаева. - Но одно дело сейчас выступать, а другое - предсказать, кто из гимнасток куда потом дойдет".
Канаева не стала рассказывать о своих подопечных, выступающих на Спартакиаде, отметив, что они должны проявлять себя сами. "Я не хочу говорить о своих подопечных, - сказала бывшая гимнастка. - Это ведь для них большая ответственность. Я хочу, чтобы они сами заявили о себе".
Двукратная олимпийская чемпионка также отметила важность выбора музыки при постановке программ. "Музыка дает 50% успеха, - считает Канаева. - Когда гимнастка сочетается с музыкой - это огромный успех. Сейчас жестко оценивают артистические навыки спортсменок; если нет идеи у упражнения, то нет смысла в этом упражнении, если музыка не сочетается с упражнением, судьи снимают баллы".
Соревнования по художественной гимнастике на Спартакиаде завершились победой сборной Москвы в общекомандном зачете.
Спартакиада является комплексным спортивным мероприятием и проводится в целях развития и популяризации спорта в Российской Федерации, а также повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва России по базовым олимпийским видам спорта, самбо и шахматам. Актуальность национальных комплексных соревнований подчеркнул Владимир Путин на прошедшем в мае 2017 года заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.
Финальные соревнования восьмой летней Спартакиады учащихся России проходят в 11 регионах страны и завершатся 15 августа.