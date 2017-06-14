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Газон на стадионе "Нижний Новгород" планируют засеять травой в июле

Спорт
14 июня, 10:32 UTC+3 НИЖНИЙ НОВГОРОД НОВГОРОД 14, июня. /ТАСС

Первые тестовые соревнования на стадионе планируется провести в начале мая 2018 года

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Строящийся стадион "Нижний Новгород"

Строящийся стадион "Нижний Новгород"

© Олег Золото/ТАСС

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 июня. /ТАСС/. Подготовка основания площадки завершается на стадионе "Нижний Новгород", на котором через год в рамках чемпионата мира по футболу 2018 года пройдут шесть матчей, в том числе игра 1/4 финала. Об этом ТАСС рассказал заместитель губернатора Нижегородской области Дмитрий Сватковский.

"Футбольное поле - это сложный механизм, наполненный различными системами: аэрации, дренажа, обогрева, полива. Мы планируем засеять его травой в июле, согласно требованиям Международной федерации футбола (ФИФА), газон будет натуральным. Чтобы гарантировать качество, все материалы отправляем на дополнительные испытания в специализированную лабораторию в Шотландии - Британия славится традициями подготовки качественных газонов, а климат Шотландии приближен к суровым условиям Восточной Европы", - рассказал собеседник агентства.

Корневую систему поля специально прошьют полимерными нитями, такая технология в три раза повысит износоустойчивость газона и снизит риск получения травм спортсменами. На нижегородском стадионе параллельно с подготовкой поля уже завершается возведение пешеходной эстакады, которая будет опоясывать арену на уровне второго этажа.

"Полным ходом идет витражное остекление стадиона, на всех 18 зданиях входных групп эти работы уже завершены. Отмечу, что витражи производит предприятие из Нижегородской области - "Борский стекольный завод" готовит для арены более 15 тысяч квадратных метров витражей", - добавил Сватковский. По его словам, до завершения строительно-монтажных работ на стадионе осталось полгода, после чего начнутся мероприятия по вводу арены в эксплуатацию. Первые тестовые соревнования планируется провести в начале мая 2018 года.

Подготовка городской инфраструктуры

"Важно отметить, что строительно-монтажные работы на всех объектах, строящихся к чемпионату мира, должны быть завершены в этом году. Это касается стадиона "Нижний Новгород", станции метро "Стрелка", тренировочных площадок, пятизвездочного отеля, реконструкции проспекта Молодежный", - рассказал заместитель губернатора региона.

Уже сдан в эксплуатацию новый терминал международного аэропорта "Стригино", в этом году из него запустили международные рейсы. Подготовка тренировочной базы в городе Бор подходит к завершению, ранее ТАСС рассказывал о том, что власти рассчитывают включить этот объект в официальный каталог баз команд чемпионата мира. В 2017 году нижегородские власти планируют улучшить и дорожную инфраструктуру - кроме ремонта дорог, в планах реконструировать железнодорожный вокзал, построить перехватывающие парковки.

"В целом, подготовка по всем направлениям идет в графике. Есть полная уверенность, что регион будет готов к турниру в срок", - заявил Сватковский.

Региональная программа подготовки Нижегородской области к чемпионату мира утверждена первой среди регионов - организаторов. По программе запланировано строительство около 50 объектов. Общий объем финансирования из всех источников составил 71 миллиард рублей, из низ половина - 35 миллиардов - федеральные средства. Многие проекты реализуются за счет частных инвестиций.

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