Власти: строительство стадиона к ЧМ-2018 в Калининграде идет по графику

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Строительство стадиона к чемпионату мира 2018 года по футболу на острове Октябрьский в Калининграде идет в соответствии с графиком, полностью завершены работы по монтажу мембранного покрытия кровли, ведутся работы по отделке внутренних помещений, созданию футбольного поля. Об этом ТАСС рассказал 14 июня, ровно за год до старта мирового футбольного первенства, врио заместителя председателя правительства области Александр Рольбинов.

"Строительство стадиона "Калининград" идет в соответствии с графиком. Ведутся работы по отделке внутренних помещений, наружной облицовке, формированию футбольного поля, разработан календарный график по обустройству инженерных коммуникаций и улично-дорожной сети к стадиону", - сказал Рольбинов.

Также на Октябрьском завершаются работы по берегоукреплению Парадной набережной реки Преголя, они выполнены уже на 84%, устроены дренажная система, лестницы и пандусы, завершается строительство инженерной инфраструктуры для работы стадиона.

Район для спорта и отдыха

Строительство арены должно закончиться к концу текущего года. Другие объекты, кроме улично-дорожной сети, парковочных мест и зеленых насаждений, до чемпионата на острове возводиться не будут, в том числе из соображений безопасности. После окончания турнира никакой спешки при застройке Октябрьского тоже не будет, отметил врио зампреда областного правительства.

"Здесь должен быть комплексный подход. Основная цель и задача, чтобы это место было удобным, комфортным, безопасным для жителей, где они могли бы проводить выходные дни, место, где можно заниматься физкультурой, спортом", - сказал он.

Общая площадь, где может вестись строительство на Октябрьском - 140 гектаров. Сам стадион размещен на площадке 24,2 га. Она была полностью подготовлена в декабре 2014 года. В декабре 2015 года был подписан контракт на строительство арены с генеральным подрядчиком компанией "Крокус Интернешнл", сумма госконтракта составила 17 млрд 362 млн рублей. Строящийся стадион рассчитан на 35 тыс. мест. Какой будет церемония открытия арены, пока не сообщается.

Инфраструктура

В рамках подготовки к ЧМ в Калининграде ведутся работы на инфраструктурных объектах. Один из наиболее крупных проектов - это "Северный обход Калининграда", связывающий город с федеральной трассой Калининград - Черняховск - Нестеров, которая ведет к границе с Литвой, и "Восточная" эстакада к острову Октябрьский, где в мае начата установка пролетов моста через реку Преголя. Работы на этих объектах ведутся в графике. В Калининграде начата реконструкция и ремонт мостов "Высокий" и "Деревянный", ведущих на остров Октябрьский.

В этом году в Калининграде также запланировано завершение строительства новых гостиниц, включенных в программу подготовки к чемпионату мира. Врио губернатора области Антон Алиханов поручил областному правительству взять все объекты ЧМ-2018 под особый контроль с еженедельным анализом проведения работ, сообщили в пресс- службе правительства региона.

По данным компании "Янтарьэнерго", в высокой степени готовности находятся все энергообъекты к ЧМ. В прошлом году с опережением графиков были завершены работы по реконструкции высоковольтных линий электропередачи №115/116 в Калининграде и №119, 120, 159 в области. На 85% готова к вводу в эксплуатацию подстанция "Береговая", которая в том числе обеспечит энергоснабжение стадиона "Калининград". 93% составляет готовность подстанции "Храброво" для энергоснабжения аэропортового комплекса и системы диспетчерского управления, их ввод в эксплуатацию планируется на конец июня.

Воздушные ворота

К ЧМ в Калининграде планируют завершить реконструкцию аэропорта Храброво, начатую в 2013 году. Проект включает обновление взлетно-посадочной полосы и аэровокзального комплекса. Общий объем капитальных вложений составляет 2,75 млрд рублей. По данным пресс-службы правительства области, первая очередь комплекса будет введена в эксплуатацию в июле.

Реконструкция ВПП предполагает ее удлинение на 850 метров - с 2,5 км до 3,3 км, что позволит аэропорту принимать все типы воздушных судов, а также строительство участка магистральной и скоростной рулежных дорожек. Общая стоимость работ составляет 3,39 млрд рублей за счет федерального бюджета.

По данным дирекции Храброво, после реконструкции аэропорт будет способен обслуживать до 3,5 млн человек в год. Все работы по его реконструкции планируется завершить к концу 2017 года.

Чемпионат

Чемпионат мира 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове-на- Дону. Калининград примет четыре матча группового этапа.