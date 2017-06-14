За год до ЧМ-2018 в Волгограде запустили трамвай с символикой турнира

ВОЛГОГРАД, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Первый трамвай с символикой чемпионата мира по футболу 2018 года запущен в среду в Волгограде - одном из 11 городов России, в которых ровно через год стартует мировое первенство. Презентация первого трамвая с символикой ЧМ-2018 состоялась в центре города на одной из подземных станций волгоградского скоростного трамвая "Пионерской".

Эту уникальную городскую транспортную систему волгоградцы называют метротрамом - шесть из 22 станций этой линии расположены под землей по стандартам метрополитена, хотя на всем пути следования по маршруту курсируют обычные трамваи.

"Сегодня остается ровно год до начала чемпионата мира по футболу. Мы в Волгограде решили отметить это событие запуском трамвая с символикой ЧМ-2018. Всего забрендировано десять вагонов, из них три состава по два вагона будут ходить на линии скоростного трамвая, четыре состава по одному вагону - на других маршрутах города", - сказал председатель областного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Аркадий Грушко. Он уточнил, что макеты логотипов, которыми украшены в преддверии ЧМ-2018 трамвайные вагоны, согласованы с оргкомитетом "Россия-2018".

Первыми пассажирами трамвая стали футболисты местной команды "Ротор-Волгоград". Они с удовольствием прокатились из центра города до строящегося стадиона "Волгоград-Арена", что заняло примерно 15-20 минут.

Полузащитник команды "Ротор-Волгоград" Олег Николаев, отвечая на вопрос ТАСС о подготовке Волгограда к мировому первенству, сказал, что город преображается на глазах. "Многое меняется в лучшую сторону в Волгограде перед чемпионатом мира. Каждый день проезжаю мимо "Волгоград- Арены" и вижу, как стадион растет, преображается буквально на глазах", - сказал Николаев. Футболист выразил надежду, что ему в составе сборной России может повезти сыграть на этой арене на играх ЧМ-2018.

Работы на "Волгоград-Арене" идут по графику

На "Волгоград-Арене" (после ЧМ-2018 стадион станет базовым объектом команды "Ротор-Волгоград". - Прим. ТАСС) футболистов встретил директор стройки, представитель компании-генподрядчика АО "Стройтрансгаз" (СТГ) Сергей Камин. Отвечая на вопросы спортсменов и журналистов, он отметил: "Строительство уникальной арены идет в соответствии с графиком и, как и оговорено в контракте, завершено строительство будет в конце ноября".

"Сейчас при помощи специальной гидравлики идет поэтапный подъем на высоту почти 50 метров вантовой системы кровли стадиона. Уникальность будущей арены именно в том, что это первый в России стадион на 45 тысяч зрительских мест с подобной кровлей", - сказал Камин. Он пояснил, что несущими элементами вантовой кровли, расположенной над трибунами, являются не массивные металлоконструкции, как на большинстве футбольных арен, а прочные стальные канаты, их общая протяженность 12 км. Монтаж вантовой системы кровли планируется завершить до конца июля.

По словам директора стройки, сейчас уже начаты работы по устройству инженерных систем и технологического оборудования футбольного поля стадиона. "Поле будет оснащено системами дренажа, аэрации, полива и обогрева. Покрытие поля, согласно требованиям ФИФА, будет натуральным посевным. Для повышения износоустойчивости газона его дополнительно прошьют полимерными нитями, по периметру футбольного поля - в технической зоне - будет проложен искусственный газон", - уточнил Камин.

Волгоград готовится к ЧМ-2018

Председатель областного комитета по подготовке и проведению ЧМ-2018 Грушко рассказал ТАСС, что подготовка Волгограда к турниру идет по установленному графику. "Программа подготовки, или дорожная карта, включает в себя 66 мероприятий, 14 из которых уже полностью выполнены: в частности, построены три гостиницы, вертолетная площадка в клинической больнице скорой помощи, новый международный терминал в аэропорту. До конца года завершатся еще 25 мероприятий программы, в том числе будет сдан стадион "Волгоград-Арена", - отметил Грушко.

Один из ключевых объектов программы подготовки Волгограда к ЧМ-2018, берегоукрепление правого берега Волги вблизи строящегося стадиона "Волгоград- Арена". Стоимость контракта на проведение укрепительных работ трех километров участка правого берега Волги в Центральном районе Волгограда - 2,8 млрд рублей. Из них 2,1 млрд - средства федерального бюджета и 700 млн - областной казны.

За два с лишним года гидростроители установили здесь 10,5 тысячи тонн металлоконструкций (сваи различной конфигурации), выполнен намыв песчаного грунта в объеме 1,8 млн кубометров.

Как ранее отметил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, берегоукрепление позволит построить новую автодорогу по самому берегу Волги, а также новую набережную. По словам главы региона, вблизи стадиона будут пляж, велодорожки, парковая зона отдыха. Все эти работы планируется завершить 9 мая 2018 года.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. В Волгограде пройдут четыре матча группового этапа.