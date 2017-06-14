Портал для болельщиков ЧМ-2018 Welcome2018 выпустил четвертую серию проекта "Город героя"

Welcome2018·com/YouTube

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Официальный портал для болельщиков чемпионата мира по футболу 2018 года Welcome2018.com выпустил четвертую серию проекта "Город героя". Главным героем этой части стал солист Мариинского театра Василий Герелло, который рассказал зрителям о родном Санкт-Петербурге.

В рамках проекта публикуются видеоролики с участием популярных людей из мира искусства, науки, спорта и шоу-бизнеса, которые рассказывают об истории городов - организаторов чемпионата мира, делятся личными воспоминаниями и историями, а также советуют интересные туристические места и объекты.

В первом выпуске бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин поделился воспоминаниями о Казани. Героем второй серии стал бобслеист Алексей Воевода, который рассказал о Сочи. В третьем ролике снялся певец и композитор Валерий Сюткин, представивший зрителям Москву.

Ролики публикуются на официальных каналах портала Welcome2018 в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Одноклассники и Youtube.

Welcome2018.com предоставляет болельщикам справочную информацию и сервисы для организации поездки и комфортного пребывания в стране, а также открывает для гостей новую Россию с ее богатой культурой, спортивными рекордами, амбициозной историей, завораживающей природой и развитой инфраструктурой.

Матчи ЧМ-2018 пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

Из России с футболом: туристический портал для болельщиков ЧМ-2018