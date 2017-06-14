Промоутерская компания Мэйуэзера отменила бой 26 августа в Лас-Вегасе

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Промоутерская компания Mayweather Promotions, которая занимается организацией поединков американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего, отменила бой, который планировала провести на арене в Лас-Вегасе (штат Невада) 26 августа. Соответствующая запись появилась в календаре Атлетической комиссии штата Невада.
В ноябре 2016 года начались переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйэузером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором после его победы на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоевания чемпионских поясов в двух весовых категориях одновременно. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором. 18 мая ирландец сообщил, что подписал контракт на проведение боксерского поединка с американцем.
Ранее в календаре Атлетической комиссии штата Невада появилась запись, что MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, на которой проходят турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и крупные боксерские бои, забронирована на 26 августа промоутерской компанией Мэйуэзера. На арене должен был состояться боксерский бой, который бы транслировался американским кабельным каналом Showtime (транслирует все бои Мэйуэзера с мая 2013 года). Многие СМИ сделали вывод, что компания зарезервировала арену для возможного боя между американцем и Макгрегором.
На данный момент в календаре Атлетической комиссии штата Невада боксерский поединок, который должен был пройти на арене MGM Grand в Лас-Вегасе 26 августа, значится, как отмененный промоутером.
На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения, также он единственный боец в истории UFC, обладавший двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.
40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.