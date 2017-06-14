Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Промоутерская компания Мэйуэзера отменила бой 26 августа в Лас-Вегасе

Спорт
14 июня, 12:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В ноябре 2016 года начались переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйэузером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором

Поделиться
Материал из 1 страницы
Флойд Мэйуэзер-младший

Флойд Мэйуэзер-младший

©  EPA/MICHAEL NELSON

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Промоутерская компания Mayweather Promotions, которая занимается организацией поединков американского боксера Флойда Мэйуэзера-младшего, отменила бой, который планировала провести на арене в Лас-Вегасе (штат Невада) 26 августа. Соответствующая запись появилась в календаре Атлетической комиссии штата Невада.

В ноябре 2016 года начались переговоры о возможном боксерском поединке между Мэйэузером и ирландским бойцом смешанного стиля (ММА) Конором Макгрегором после его победы на турнире UFC 205 над американцем Эдди Альваресом и завоевания чемпионских поясов в двух весовых категориях одновременно. В марте Мэйуэзер объявил о возобновлении профессиональной карьеры ради боя с Макгрегором. 18 мая ирландец сообщил, что подписал контракт на проведение боксерского поединка с американцем.

Смотрите также
Флойд Мэйуэзер-младший

Промоутерская компания боксера Мэйуэзера забронировала арену в Лас-Вегасе на 26 августа

Ранее в календаре Атлетической комиссии штата Невада появилась запись, что MGM Grand Garden Arena в Лас-Вегасе, на которой проходят турниры Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) и крупные боксерские бои, забронирована на 26 августа промоутерской компанией Мэйуэзера. На арене должен был состояться боксерский бой, который бы транслировался американским кабельным каналом Showtime (транслирует все бои Мэйуэзера с мая 2013 года). Многие СМИ сделали вывод, что компания зарезервировала арену для возможного боя между американцем и Макгрегором.

На данный момент в календаре Атлетической комиссии штата Невада боксерский поединок, который должен был пройти на арене MGM Grand в Лас-Вегасе 26 августа, значится, как отмененный промоутером.

На счету 28-летнего Макгрегора 23 поединка в смешанных единоборствах, 20 побед (17 - нокаутом) и три поражения, также он единственный боец в истории UFC, обладавший двумя титулами в разных весовых категориях одновременно (в полулегкой и легкой). За бой с Альваресом ирландец получил рекордный гонорар в истории организации - более $3,5 млн.

40-летний Мэйуэзер, который становился чемпионом мира в пяти весовых категориях, одержал на профессиональном ринге 49 побед (26 - нокаутом) и не потерпел ни одного поражения. За бой с филиппинцем Мэнни Пакьяо, который состоялся 2 мая 2015 года, Мэйуэзер заработал рекордный гонорар в истории бокса - $210 млн.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Желтый уровень опасности объявлен в Москве из-за ливня с грозой
2
На Урале найден живым четырехлетний ребенок, пропавший в лесу 10 июня
3
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
4
Обвиняемая в подготовке теракта в Ростове-на-Дону планировала самоподрыв
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Собянин открыл в Москве продовольственную круглогодичную ярмарку
7
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
Темы дня
Загрузка...
Реклама