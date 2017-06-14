Граффити с изображением Роналду нарисовали в Казани у отеля сборной Португалии

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕСпорт 14 июня, 13:11
Синоптики предупредили жителей трех регионов Западной Сибири об аномальной жареСибирь 14 июня, 13:08
Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графикаСпорт 14 июня, 13:06
Более 80% граждан Украины считают, что страна находится в состоянии хаосаМеждународная панорама 14 июня, 13:04
Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решеныСпорт 14 июня, 12:52
На Земле Франца-Иосифа летом начнут использовать солнечную энергиюОбщество 14 июня, 12:49
Песков: россиянам иногда легче достучаться до Путина, чем до местных чиновниковПолитика 14 июня, 12:46
Власти Москвы подвели предварительные итоги голосования по программе реновацииОбщество 14 июня, 12:40
Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в МосквеСпорт 14 июня, 12:28
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КАЗАНЬ, 14 июня. /ТАСС/. Граффити с изображением известного футболиста Криштиану Роналду нарисовали на одном из домов Казани рядом с гостиницей, где остановится сборная Португалии во время Кубка конфедераций.
"Ребята рисовали, а я им помогал с высотными работами, потому что я промышленный альпинист. За пять суток нарисовали. Я так понимаю, что это нарисовано для облагораживания вида из окна Роналду", - пояснил ТАСС помощник художников по высотным работам Дмитрий Чалов.
Площадь картины - около 300 кв. метров, а ее высота - с трехэтажный дом. Художники использовали 20 цветов фасадной краски.
Сборная Португалии прилетит в Казань в среду вечером. Команда выступит в группе А Кубка конфедераций, где встретится с командами Мексики (18 июня, Казань), России (21 июня, Москва) и Новой Зеландии (24 июня, Санкт- Петербург).
Роналду, на клубном уровне выступающий за испанский "Реал", четыре раза признавался лучшим футболистом мира. В 2016 году в составе сборной Португалии он стал чемпионом Европы. В Кубке конфедераций он примет участие впервые.