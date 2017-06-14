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Артисты и политики сыграют благотворительный футбольный матч

Спорт
14 июня, 12:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Команду правительства возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович

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Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Сборная команда правительства РФ "Росич" и сборная артистов сыграют благотворительный футбольный матч в поддержку ветеранов сцены. "Матч-Премьер" состоится 17 июня на московском стадионе "Красная Пресня", сообщили в пресс-службе фонда "Артист".

Команду правительства возглавит вице-премьер Аркадий Дворкович. С ним на поле выйдут министр энергетики Александр Новак, заместитель министра сельского хозяйства - руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и другие политики. Капитаном артистической сборной станет соучредитель фонда "Артист" Игорь Верник, в его команде выступят народные артисты России Евгений Миронов и Олег Меньшиков, заслуженная артистка России Мария Миронова, Артур Смольянинов, Виктор Добронравов и другие.

"В этом году Россия впервые принимает Кубок конфедераций, а в следующем - чемпионат мира по футболу. Футбол в нашей стране любят многие. И мы своим мероприятием показать, что и отечественный, и мировой футбол - это объединявшая игра, в которой участвуют не только те, кто делает это на профессиональном уровне, но и любители: артисты, спортсмены, ветераны, бизнесмены, политики. Кроме того, с помощью игры мы можем сделать доброе дело", - цитирует пресс-служба Дворковича.

Миронов назвал "хорошей традицией" открывать и закрывать театральный сезон спортивными мероприятиями. "В сентябре мы открывали этот сезон первым благотворительным велозаездом "ТеатРалли", а закрываем - футбольным турниром "Матч-Премьер". Надеемся, что этот матч для команды наших соперников из правительства РФ тоже станет своеобразным антрактом перед горячей порой, ожидающей их до начала каникул, и все вместе мы покажем, что жизнь - в движении, и обратим внимание на трудности, с которыми сталкиваются ветераны сцены", - отметил он.

Собранные средства будут направлены на офтальмологическую и стоматологическую помощь подопечным Благотворительного фонда "Артист", учрежденного в 2008 году для помощи пожилым деятелям культуры. Организация поддерживает более 2,5 тысяч ветеранов сцены из 50 городов России.

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