Около двух-трех тысяч болельщиков собралось на тренировке сборной РФ по футболу в Москве

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Порядка двух-трех тысяч человек собралось на открытой для болельщиков тренировке сборной России по футболу в Москве, сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Занятие началось в 11:30 мск на стадионе "ЦСКА Арена", где проводит домашние матчи ЦСКА. Среди зрителей в основном родители с детьми. Приглашения на мероприятие распространялись среди детских спортивных школ и других организаций.

Российская сборная готовится к Кубку конфедераций, розыгрыш которого стартует 17 июня. Команда выступит в группе А, где ее соперниками будут сборные Новой Зеландии, Португалии и Мексики. Матчи турнира пройдут в Санкт- Петербурге, Москве, Казани и Сочи.