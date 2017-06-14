Последние проверки ФИФА показали, что 80% проблем на стройках арен ЧМ-2018 были решены

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Последние проверки службы мониторинга Международной федерации футбола (ФИФА) показали, что около 80% проблем, выявленных при строительстве стадионов чемпионата мира по футболу 2018 года, были решены российскими компаниями. Об этом говорится в заявлении ФИФА, опубликованном на официальном сайте организации.

В общей сложности служба мониторинга провела 58 проверок, в которых были задействованы до 75% работников строящихся объектов чемпионата мира 2018 года. В ходе каждого визита служба проводила оценку всех соответствующих документов, включая табели о технике безопасности на рабочем месте и договоры оплаты труда. Отмечается, что около 72% проблем, выявленных ранее Клинским институтом охраны и условий труда, были решены в кратчайшие сроки после запуска службы мониторинга в апреле 2016 года, а последние проверки (четвертая и пятая) показали, что российскими компаниями были исправлены около 80% недочетов, выявленных в ходе предыдущих визитов.

В ФИФА выразили сожаление, что правозащитная организация Human rights watch, представившая в среду доклад о нарушениях прав работников на строящихся стадионах ЧМ-2018, не предоставила заранее документы в ФИФА для упрощения процедуры анализа данных. "ФИФА тщательно проанализировала предоставленную на прошлой неделе информацию, хотя возможность проверить многие данные уже ограничена в связи с тем, что строительство на многих объектах значительно продвинулось или уже завершено. Мы будем продолжать взаимодействовать с экспертными организациями такими, как Human Rights Watch, в достижении нашей общей цели - защиты прав работников", - говорится в сообщении.

Human rights watch в своем докладе "Красная карточка. Эксплуатация работников на строительстве объектов чемпионата мира по футболу - 2018 в России" сообщила о нарушениях прав работников, занимающихся возведением объектов чемпионата мира 2018 года. В 34-страничном документе отмечается, что нарушения были зафиксированы на шести стадионах: работникам не полностью или совсем не выплачивались зарплаты, задержки по выплатам составляют до нескольких месяцев, строителей заставляли работать при температуре до -25 градусов по Цельсию без обеспечения специальных мер защиты. Также организацией было зафиксировано непредоставление (незаключение или невыдача на руки) работодателем трудового договора, необходимого для легальной трудовой деятельности.

Матчи чемпионата мира пройдут с 14 июня по 15 июля 2018 года на 12 стадионах в 11 городах России.