Строительство арены и аэропорта к ЧМ в Ростове-на-Дону идет с опережением графика

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Подготовка всех ключевых объектов к предстоящему чемпионату мира - 2018 по футболу в Ростове-на-Дону идет в соответствии с графиками, а по некоторым, в частности, стадиону "Ростов-Арена", - с опережением. Об этом ТАСС сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Готовность некоторых объектов идет с заметным опережением. Строительные работы на "Ростов-Арене" завершены на 81%. Завершены железобетонные работы, укладка основания футбольного поля, монтаж металлоконструкций кровли. Идет монтаж полимерного покрытия кровли, лифтов, фасадных панелей, витражей, устройство дренажной системы, засев футбольного поля, озеленение прилегающей территории", - рассказал донской губернатор.

Также, по его словам, на объекте уже завершается устройство монолитных конструкций билетных касс. Реконструкция тренировочных площадок идет по графику.

"По контракту стадион должен быть полностью завершен к декабрю 2017 года, но работы идут с опережением. Поэтому провести первые матчи планируется уже в ноябре. Особенность стадиона - конструкция трибун. Они созданы таким образом, что происходящее на поле будет хорошо видно из любой точки, зрители без помех смогут наслаждаться игрой", - отметил Голубев.

Дорога к ЧМ

В Ростовской области к предстоящему чемпионату мира предстоит возвести еще один крупный объект - аэропорт Платов. Это первый аэровокзал в истории современной России, который строится "с нуля".

"Работы по строительству аэропорта также идут с опережением. Из общего объема финансирования (37,2 млрд рублей. - Прим. ТАСС) доля федерального бюджета - около 18 млрд рублей, уже вложено - 15,6 млрд рублей. Готовность федеральных объектов - свыше 76%. Доля инвестора - 18,3 млрд рублей, уже вложено около 11 млрд рублей, готовность объектов инвестора - 75%", - рассказал Голубев.

Затраты на транспортную и инженерную инфраструктуру аэропорта и прилегающих населенных пунктов - около 8 млрд рублей, в том числе и из бюджета области - около 6 млрд рублей. "Строительство инфраструктуры вышло на финишную прямую: на 100% готовы линии связи, энерго-, газо- и водоснабжение, на 95% - водоотведение", - добавил губернатор. Работу в штатном режиме аэропорт Платов начнет с 1 декабря 2017 года.

Транспортное сообщение с аэропортовым комплексом намечено через новые подъезды: от федеральной трассы М-4 "Дон" и от региональной автодороги "Северный обход Ростова". Готовность первого объекта сейчас составляет 81%, второго - 56%.

Заметные изменения уже произошли и в дорожно- транспортной сфере Ростова-на-Дону. По словам губернатора, уже завершается реконструкция Ворошиловского моста, завершены работы на Аксайском мосту через Дон, а также обновлены и построены дороги на левом берегу Дона, где и располагается будущий стадион, идет масштабная реконструкция Южного въезда в Ростов-на-Дону.

"Обновляется и пассажирский транспорт Ростова: до конца этого года полностью обновим парк трамваев, к ЧМ-2018 приобретем еще 200 новых автобусов, помимо закупленных ранее 50", - рассказал Голубев. Также, по его словам, уже решены вопросы создания инженерной инфраструктуры, что обеспечит не только работу стадиона, но и развитие всего левобережья Ростова-на-Дону.

На подходе к стадиону

Продолжается и благоустройство территории около "Ростов- Арены".

"Следующий этап - создание инфраструктуры - от экотроп и туристических маршрутов до парковой зоны отдыха с детскими комплексами, велодорожками и спортивными площадками. Концепция комплексного благоустройства набережной включает туристско-рекреационную зону, спортивно-парковую территорию, детские игровые площадки", - отметил донской губернатор.

Обновления ожидаются и в историческом центре Ростова-на- Дону. Уже появилось несколько благоустроенных пешеходных зон, планируется капитальный ремонт нескольких улиц. По словам Голубева, в Ростове-на-Дону уже приступили к программе ремонта фасадов зданий в историческом центре города.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.