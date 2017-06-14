AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) в ближайшее время рассмотрит ситуацию, связанную с запретом на въезд на Украину российскому боксеру Георгию Кушиташвили для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Ранее стало известно, что Кушиташвили, а также пресс- атташе федерации Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде на Украину.
"Мы направили письмо в адрес AIBA. В ближайшее время ждем решения по данной ситуации, - сказал Кремлев. - Также ждем реакцию Федерации бокса Украины".
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.