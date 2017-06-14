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AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ

Спорт
14 июня, 13:11 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Турнир пройдет в Харькове с 16 по 26 июня

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Умар Кремлев

Умар Кремлев

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) в ближайшее время рассмотрит ситуацию, связанную с запретом на въезд на Украину российскому боксеру Георгию Кушиташвили для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Ранее стало известно, что Кушиташвили, а также пресс- атташе федерации Владе Романовой, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде на Украину.

"Мы направили письмо в адрес AIBA. В ближайшее время ждем решения по данной ситуации, - сказал Кремлев. - Также ждем реакцию Федерации бокса Украины".

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.

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