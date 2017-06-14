Гаджимагомедов заменит Кушиташвили, которого не пустили на Украину на ЧЕ по боксу

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Муслим Гаджимагомедов заменит Георгия Кушиташвили в весовой категории до 81 кг в составе сборной России на чемпионате Европы по боксу в Харькове. Об этом ТАСС сообщил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Ранее стало известно, что Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины.
"Гаджимагомедов заменит Кушиташвили после отказа ему во въезде на Украину для участия в соревнованиях", - сказал Кремлев.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.