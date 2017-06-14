Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут возвращены в Россию

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков, включая боксера Георгия Кушиташвили, будут возвращены с Украины в Россию. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова.

Ранее стало известно, что Кушиташвили, а также пресс-атташе федерации, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде на Украину на чемпионат Европы.

"Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию", - сказала Романова.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.