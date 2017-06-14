Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Восемь россиян, направлявшихся на ЧЕ по боксу в Харьков, будут возвращены в Россию

Спорт
14 июня, 13:18 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее боксеру Георгию Кушиташвили, пресс-атташе Федерации бокса России, двум журналистам и нескольким болельщикам было отказано во въезде на Украину

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Восемь человек из российской делегации, направлявшихся на чемпионат Европы в Харьков, включая боксера Георгия Кушиташвили, будут возвращены с Украины в Россию. Об этом ТАСС сообщила пресс-атташе Федерации бокса России Влада Романова.

Ранее стало известно, что Кушиташвили, а также пресс-атташе федерации, двум журналистам и нескольким российским болельщикам было отказано во въезде на Украину на чемпионат Европы.

"Нас не пустили на территорию Украины в связи с тем, что мы ранее посещали Крым. Сейчас восемь человек, включая боксера Кушиташвили, будут отправлены в Россию", - сказала Романова.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 26 июня.

Смотрите также

Гаджимагомедов может заменить Кушиташвили, которого не пустили на Украину на ЧЕ по боксу

AIBA рассмотрит ситуацию с запретом на въезд на Украину Кушиташвили для участия в ЧЕ

Российского боксера Кушиташвили не пустили на Украину для участия в ЧЕ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама