Головин считает Смолова самым опасным игроком в составе сборной России по футболу

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов является самым опасным игроком команды. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Головин.
"Кого могу выделить из партнеров по сборной? Федю Смолова, он самый опасный", - сказал Головин.
"На Кубке конфедераций мы играем командой без звезд, это наш плюс, - продолжил футболист. - Сборные Мексики и Португалии любят играть с мячом, нам нужно оставить их без него. Главное качество нашей команды - характер. Я бы не сказал, что ощущаю дополнительное давление из-за того, что мы играем дома", - сказал Головин.
Футболист рассказал, как игроки проводят время на сборах. "В основном играем в приставку. Я часто выбираю "Реал", эта команда мне нравится", - сказал Головин.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).