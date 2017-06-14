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Головин считает Смолова самым опасным игроком в составе сборной России по футболу

Спорт
14 июня, 13:21 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Максим Алланазаров

Полузащитник ЦСКА рассказал, как игроки проводят время на сборах

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Александр Головин

Александр Головин

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Максим Алланазаров/. Нападающий сборной России по футболу Федор Смолов является самым опасным игроком команды. Такое мнение журналистам высказал полузащитник сборной России Александр Головин.

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"Кого могу выделить из партнеров по сборной? Федю Смолова, он самый опасный", - сказал Головин.

"На Кубке конфедераций мы играем командой без звезд, это наш плюс, - продолжил футболист. - Сборные Мексики и Португалии любят играть с мячом, нам нужно оставить их без него. Главное качество нашей команды - характер. Я бы не сказал, что ощущаю дополнительное давление из-за того, что мы играем дома", - сказал Головин.

Футболист рассказал, как игроки проводят время на сборах. "В основном играем в приставку. Я часто выбираю "Реал", эта команда мне нравится", - сказал Головин.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

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