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Гутцайт и Генич прокомментируют матч Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия

Спорт
14 июня, 13:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, начало - 18:00 мск, матч-открытие будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ"

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Константин Генич

Константин Генич

© Константин Генич/facebook.com

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роман Гутцайт и Константин Генич прокомментируют матч-открытие Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, экспертом встречи станет Валерий Карпин. Об этом сообщается в пресс- релизе "Матч ТВ".

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Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, начало - 18:00 мск, матч-открытие будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ". Также в прямом эфире будет показана церемония открытия.

Другой матч сборной России против команды Мексики в прямом эфире прокомментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. Встреча состоится 24 июня в Казани.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе B - сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.

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Российский футбол Кубок конфедераций-2017
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