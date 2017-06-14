Гутцайт и Генич прокомментируют матч Кубка конфедераций Россия - Новая Зеландия

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Роман Гутцайт и Константин Генич прокомментируют матч-открытие Кубка конфедераций по футболу между сборными России и Новой Зеландии, экспертом встречи станет Валерий Карпин. Об этом сообщается в пресс- релизе "Матч ТВ".
Встреча состоится 17 июня в Санкт-Петербурге, начало - 18:00 мск, матч-открытие будет транслироваться на телеканале "Матч ТВ". Также в прямом эфире будет показана церемония открытия.
Другой матч сборной России против команды Мексики в прямом эфире прокомментируют Александр Шмурнов и Михаил Моссаковский. Встреча состоится 24 июня в Казани.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 года. Матчи состоятся в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Казани. В группе А сыграют сборные России, Португалии, Мексики и Новой Зеландии, а в группе B - сборные Германии, Чили, Австралии и Камеруна. В полуфинал выйдут команды, занявшие в группах первые и вторые места.