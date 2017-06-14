Камболов: сборная России по футболу является агрессивной командой

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу играет в агрессивном стиле. Такое мнение журналистам высказал полузащитник национальной команды Руслан Камболов.
"Нагрузки на тренировках чуть-чуть снизились, мы готовимся к матчу (с новозеландцами). Игра за сборную - большая ответственность, - рассказал Камболов. - Не хочется подвести болельщиков, близких, страну".
"Мне без разницы с какой команды начинать турнир, главное - выиграть. Чувствую гордость, хочется показать максимальный результат. Стиль нашей команды можно назвать агрессивным. Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке конфедераций", - подытожил Камболов.
Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).