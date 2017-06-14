Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Камболов: сборная России по футболу является агрессивной командой

Спорт
14 июня, 13:33 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Дмитрий Рачицкий

Полузащитник национальной команды заявил, что ему все равно с кем играть в первом туре Кубка конфедераций

Поделиться
Материал из 1 страницы
Руслан Камболов

Руслан Камболов

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Дмитрий Рачицкий/. Сборная России по футболу играет в агрессивном стиле. Такое мнение журналистам высказал полузащитник национальной команды Руслан Камболов.

"Нагрузки на тренировках чуть-чуть снизились, мы готовимся к матчу (с новозеландцами). Игра за сборную - большая ответственность, - рассказал Камболов. - Не хочется подвести болельщиков, близких, страну".

"Мне без разницы с какой команды начинать турнир, главное - выиграть. Чувствую гордость, хочется показать максимальный результат. Стиль нашей команды можно назвать агрессивным. Поддержка болельщиков поможет нам на Кубке конфедераций", - подытожил Камболов.

Кубок конфедераций пройдет с 17 июня по 2 июля. Российская сборная сыграет в группе А с командами Новой Зеландии (17 июня, Санкт-Петербург), Португалии (21 июня, Москва) и Мексики (24 июня, Казань).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Российский футбол Кубок конфедераций-2017
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
"Питтсбург" - обладатель Кубка Стэнли 2017 года
8
Клуб НХЛ "Питтсбург" стал пятикратным обладателем Кубка Стэнли
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Экс-глава ФСИН получил 8 лет колонии
2
Следствие установит причины пропажи на Урале четырехлетнего мальчика
3
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
4
Суд Киева разрешил минюсту Украины взыскать $3 млн дивидендов "Газпрома"
5
В результате пожара в высотке в Лондоне погибли шесть человек
6
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
7
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
Темы дня
Загрузка...
Реклама