Меньшиков: четырех российских тренеров не пустили на Украину на ЧЕ по боксу

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Четыре тренера сборной России получили отказ во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы по боксу. Об этом ТАСС сообщил главный тренер национальной команды Олег Меньшиков.

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили, который должен был выступить на турнире, было отказано во въезде на Украину.

"Не пустили четырех тренеров из нашего штаба и Кушиташвили. Будет выступать Гаджимагомедов. Нас предупреждали, что тех, кто был в Крыму, не пустят. Так и произошло", - сказал Меньшиков.

"Сейчас мы получим аккредитации, потренируемся, и все будет в порядке", - добавил он.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.