Госпогранслужба Украины: Кушиташвили запретили въезд в страну из-за посещения Крыма

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КИЕВ, 14 июня. /ТАСС/. Российскому боксеру Георгию Кушиташвили, который направлялся в Харьков для участия в чемпионате Европы, запрещен въезд на Украину сроком на три года по причине посещения Крыма. Об этом сообщил ТАСС пресс-секретарь, помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.
Ранее в пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Спортсмена, а также пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.
"На территорию Украины не пропустили девять человек за нарушение порядка въезда на временно оккупированную территорию Крыма (Украина считает Крым оккупированной территорией. - Прим. ТАСС)", - заявил Слободян, уточнив, что Кушиташвили - в числе этих непропущенных. Представитель ведомства также отметил, что вместе с Кушиташвили было не пропущено в страну еще несколько человек. Восьми из девяти из них "запрещен въезд на территорию Украины на три года", в том числе и российскому боксеру.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии безопасности от украинской стороны для участия в соревнованиях. По словам Кремлева, в весовой категории до 81 кг Кушиташвили заменит Муслим Гаджимагомедов.
Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.
Власти Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года провели референдум по вопросу воссоединения с Россией. В нем приняли участие более 80 процентов имевших право голоса: за воссоединение с Россией проголосовали 96,7 и 95,6 процента соответственно. 18 марта того же года президент России Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта он был ратифицирован Федеральным собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.