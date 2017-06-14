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За иностранцев, привлеченных к подготовке к ЧМ-2018, компании уплатят страховые взносы

Спорт
14 июня, 14:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Законопроект разработало министерство спорта

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Комиссия правительства РФ по законопроектной деятельности одобрила законопроект об уплате страховых взносов иностранными гражданами, выполняющими работы по подготовке и проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба кабинета министров.

Законопроект исключает из выплат, не облагаемых обязательными страховыми взносами в Пенсионный фонд, Фонд социального страхования и Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, выплаты иностранным гражданам и лицам без гражданства, которые работают по договору с дочерними организациями Международной федерации футбола (ФИФА), Организационным комитетом "Россия-2018" и его дочерними организациями.

Документ разработало министерство спорта. "Принятие законопроекта позволит обеспечить выполнение правительственных гарантий по подготовке и проведению в России чемпионата мира по футболу 2018 года и Кубка конфедераций 2017 года, приведет к увеличению доходов внебюджетных фондов и послужит дополнительной гарантией соблюдения прав и интересов работников - иностранных граждан", - отметили в правительстве. 

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону.

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