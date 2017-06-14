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Пожар не отразился на строительстве стадиона "Волгоград-Арена"

Спорт
14 июня, 14:27 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

В среду в 06:46 мск поступила информация о возгорании на стройплощадке стадиона

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МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Небольшой пожар не привел к последствиям для строительства стадиона "Волгоград-Арена", сообщили ТАСС в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Волгоградской области.

В среду в 06:46 мск поступила информация о возгорании на стройплощадке стадиона. В 06:59 мск пожар был ликвидирован. Установлено, что горел утеплитель на общей площади 20 кв. метров.

"На строительстве стадиона этот инцидент никак не сказался. Причиной пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ", - подчеркнули в ГУ МЧС.

Таким образом, ведомство опровергло информацию, распространяющуюся в соцсетях, о том, что строящийся стадион сильно пострадал от пожара.

На "Волгоград-Арене" в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу.

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