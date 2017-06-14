Алкоголь и снотворное найдены в крови умершего бобслеиста Холкомба

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Токсикологическая экспертиза установила, что в крови американского бобслеиста Стивена Холкомба, который умер 6 мая, находились следы алкоголя и снотворного. Об этом сообщает агентство AP.

Чемпион Олимпийских игр 2010 года Холкомб был найден мертвым в своей комнате в Центре олимпийской подготовки сборной США в Лейк-Плэсиде. О причинах смерти спортсмена долгое время не сообщалось.

Уровень содержания алкоголя в крови Холкомба был равен 0,188, что значительно выше порога интоксикации. Дозировка снотворного также была выше нормы. Как сказано в токсикологическом отчете, комбинация таких доз алкоголя и снотворного оказалась фатальной для бобслеиста.

Холкомб выиграл Олимпиаду 2010 года в Ванкувере в четверках, на Играх в Сочи он завоевал две бронзовые награды - в двойках и в четверках. Также в его активе пять золотых и пять бронзовых медалей чемпионатов мира.