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"Кайрат" не получал от "Зенита" предложений о покупке Аршавина

Спорт
14 июня, 14:55 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Во вторник президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул 36-летнего Аршавина в санкт-петербургский клуб

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Андрей Аршавин

Андрей Аршавин

© Вячеслав Евдокимов/"Зенит"

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Футбольный клуб "Зенит" не делал предложений казахстанскому "Кайрату" о покупке нападающего Андрея Аршавина. Об этом ТАСС сообщил спортивный директор "Кайрата" Евгений Калакуцкий.

Во вторник президент "Зенита" Сергей Фурсенко заявил, что с удовольствием бы вернул 36-летнего Аршавина в санкт-петербургский клуб.

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"Зенит" не выходил с предложением о покупке Аршавина. Я думаю, что это больше маркетинговый ход, - сказал Калакуцкий. - Но если бы у "Зенита" было такое желание, он бы нашел нас давно. Тем более Сергей Александрович (Фурсенко) меня знает - мы вместе работали в одной системе".

"Кайрат" будет обсуждать предложение о покупке Аршавина, если оно будет конкретным, отметил Калакуцкий. "Игра Аршавина отвечает нашим ожиданиям: он и забивает, и отдает, и свое мастерство демонстрирует регулярно. Будет предложение, конкретика, будем разговаривать. На сегодняшний день он футболист "Кайрата", - подчеркнул спортивный директор.

Контракт Аршавина с "Кайратом" рассчитан до конца года. Чемпионат Казахстана завершится в ноябре. "С игроком возможность продления соглашения не обсуждали - до этого еще довольно далеко, прошло меньше половины сезона", - сказал Калакуцкий.

Аршавин выступал за "Зенит" с 2000 по 2008 год, в 2012 году, а также с 2013 по 2015 год, проведя за команду в различных турнирах 376 матчей и забив 80 мячей. Игрок перешел в "Кайрат" в 2016 году. Аршавин был капитаном сборной России, сыграв за нее в 74 матчах и забив 17 голов.

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