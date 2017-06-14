Ищенко нанесла символический удар по воротам за год до ЧМ-2018 на стадионе в Калининграде

КАЛИНИНГРАД, 14 июня. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, посол Калининграда на чемпионате мира 2018 года по футболу Наталья Ищенко открыла начало года до мирового первенства в России символическим ударом в футбольные ворота стадиона "Балтика" в рамках праздника "Год до гола".

"С одной стороны год до чемпионата это очень много, а с другой стороны - мы глазом не успеем моргнуть, как чемпионат мира уже начнется", - сказала Ищенко ТАСС. "Сегодняшний день, конечно, значимая дата, уже начинается отсчет времени до первенства. Я помню себя спортсменкой и этот рубеж - год до Олимпийских игр. Мы всегда считали дни до события, у нас даже был такой календарь", - поделилась она.

Чемпионат мира - это одно из крупнейших событий в мире спорта, второе по масштабу после Олимпийских игр, отметила собеседница агентства, добавив, что для Калининграда это неординарное событие и городу очень важно быть готовым к его встрече. Все ждут чемпионата и "верят в успех нашей сборной", добавила Ищенко.

Праздник "Год до гола" собрал на стадионе "Балтика" воспитанников спортивных школ области. Были организованы викторины с вопросами о предстоящем футбольном первенстве, выступления и советы от мастеров футбольного фристайла. Завершились торжества товарищеским матчем между юношескими командами футбольного клуба "Балтика" и воспитанниками спортивной школы Зеленоградска.

Чемпионат мира по футболу 2018 года пройдет с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Нижнем Новгороде, Самаре, Калининграде, Екатеринбурге, Саранске, Волгограде и Ростове- на-Дону. Калининград примет четыре игры группового этапа турнира.