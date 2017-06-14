Тяжелая атлетика будет представлена на Олимпийских играх 2024 года

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Артем Кузнецов/. Тяжелая атлетика останется в соревновательной программе Олимпийских игр 2024 года. Об этом ТАСС сообщил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР), член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) Максим Агапитов.
IWF до декабря 2017 года должна направить в Международный олимпийский комитет (МОК) отчет о решении проблем с допингом, что является одним из условий сохранения вида спорта в олимпийской программе. На недавнем заседании исполкома МОК сократил тяжелой атлетике число квот на летние Олимпийские игры 2020 года в Токио в связи с массовыми нарушениями спортсменами антидопинговых правил.
"Основной задачей международной федерации на сегодня является борьба с допингом. Сегодня на заседании ее исполкома было объявлено о том, что тяжелая атлетика сохраняется в программе Олимпийских игр 2020 и 2024 годов, - сказал Агапитов. - На исполкоме было отмечено, что проблема заключается еще и в том, что МОК недостаточно осведомлен о том, насколько большая работа по борьбе с допингом проводится международной федерацией".
"Теперь наша задача - донести до МОК информацию обо всех действиях, которые были приняты за последнее время. Антидопинговая политика Международной федерации тяжелой атлетики одна из самых жестких".
Документ, который будет отправлен в МОК, будет обсужден на внеочередном заседании исполкома IWF, которое пройдет 30 сентября в Бухаресте.