Новозеландский футболист Бокселл: правила ФИФА не позволяют танцевать хаку перед матчами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Правила организации матчей Международной федерацией футбола (ФИФА) не позволяют игрокам сборной Новой Зеландии танцевать хаку перед играми. Об этом журналистам сообщил защитник новозеландцев Майкл Бокселл.
Хака - это ритуальный танец коренного народа Новой Зеландии маори. Во время его исполнения танцоры бьют себя по бедрам и груди, сопровождая действие гримасами и выкриками. Танец получил всемирную известность благодаря сборной Новой Зеландии по регби, для которой хака стала визитной карточкой.
"Правила ФИФА очень строги, предматчевая церемония расписана поминутно. На уровне матчей внутри нашей конфедерации мы танцевали хаку, но на уровне ФИФА вряд ли получится", - сказал Бокселл.
"А вообще, мы хорошие танцоры", - добавил нападающий Шейн Смелц.
Сборная Новой Зеландии сыграет против команды России в матче открытия Кубка конфедераций, который пройдет 17 июня в Санкт-Петербурге.