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Новозеландские футболисты смогли назвать из состава сборной России только Жиркова

Спорт
14 июня, 15:21 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ корр. ТАСС, Олег Кошелев

Сборная Новой Зеландии сыграет против команды России в матче открытия Кубка конфедераций, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге

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Юрий Жирков

Юрий Жирков

© ФК "Зенит"/ТАСС, архив

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Олег Кошелев/. Футболисты сборной Новой Зеландии Шейн Смелц, Коста Барбарусес и Майкл Бокселл из состава сборной России смогли назвать только полузащитника Юрия Жиркова. Соответствующий вопрос им был задан на пресс-конференции.

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Сборная Новой Зеландии сыграет против команды России в матче открытия Кубка конфедераций, который пройдет в субботу в Санкт-Петербурге.

"Из состава сборной России мы знаем Жиркова", - сказал Барбарусес после долгой паузы. Его партнеры по команде не вспомнили других имен.

"Мы не концентрируемся на персоналиях, а смотрим на команду в целом", - отметил Смелц, добавив, что сборная Новой Зеландии достаточно амбициозна, чтобы рассчитывать на выход из группы.

В группе А Кубка конфедераций также сыграют сборные Мексики и Португалии.

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