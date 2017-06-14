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Болельщики вновь попытались сорвать чемпионат России по вольной борьбе в Назрани

Спорт
14 июня, 15:31 UTC+3 НАЗРАНЬ корр. ТАСС, Вероника Советова

Инцидент случился в конце схватки Хетика Цаболова (Московская область, Алания) и Расула Шапиева (Москва)

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НАЗРАНЬ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Вероника Советова/. Болельщики вновь попытались учинить беспорядки на чемпионате России по вольной борьбе в Назрани, как и два дня назад. Служба безопасности турнира справилась с зачинщиками меньше чем за минуту, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Инцидент случился в конце схватки Хетика Цаболова (Московская область, Алания) и Расула Шапиева (Москва). Шапиев повел в счете 1:0, затем довел счет до 6:0, на 4-й минуте поединка Цаболов провел несколько результативных приемов и выиграл схватку досрочно - 14:6.

Первыми на ковер выскочили секунданты, затем прорваться на площадку соревнований попыталась часть болельщиков. Попытки сорвать соревнования были оперативно предотвращены, на это потребовалось не более полутора-двух минут. Зачинщики произошедшего покинули место проведения чемпионата.

Подобный эпизод произошел в первый день соревнований, во время схватки Заурбека Сидакова (Ханты-Мансийский округ, Алания) и Магомедхабиба Кадимагомедова (Дагестан), которая завершилась победой последнего.

После произошедшего президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили заявил ТАСС, что ФСБР в срочном порядке приступит к созданию собственной системы паспорта болельщика на примере футбольного Fan ID к Кубку конфедераций и чемпионату мира.

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