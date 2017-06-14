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Сборная России не будет бойкотировать чемпионат Европы по боксу в Харькове

Спорт
14 июня, 15:45 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Сборная России по боксу не будет бойкотировать чемпионат Европы в Харькове после недопуска на территорию Украины боксера Георгия Кушиташвили. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России (ФБР) Умар Кремлев.

Ранее российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины, где пройдет чемпионат Европы. Кушиташвили, а также пресс-секретаря федерации Владу Романову и ряд болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

"Мы не рассматриваем такой вариант. Наша задача - выступить там и отобраться на чемпионат мира", - сказал Кремлев.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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