Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.06:
$ 57.03
€ 63.95
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AIBA начала разбирательство по факту недопуска российского боксера на Украину

Спорт
14 июня, 15:48 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) начала разбирательство по факту недопуска россиянина Георгия Кушиташвили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Харькове. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.

Смотрите также
Умар Кремлев

Генсек Федерации бокса России допустил, что Украина откажет во въезде Гаджимагомедову

Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков. Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

"Нам ответили из AIBA, они сейчас проводят разбирательство по данной ситуации. Но суть в том, что Георгий два года назад боксировал в Крыму", - сказал Кремлев.

Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Горячие. Всемирные. Военные: лучшие кадры Игр–2017
Обещанного девять лет ждали: строительство, цены и скандалы “Зенит-Арены”
От провала на Евро к прообразу команды-2018: год сборной России
Фото
10
Пробежка под овации: футболисты сборной России провели открытую тренировку в Москве
10
Баскетболисты ЦСКА стали чемпионами Единой лиги ВТБ шестой раз подряд
Волк Забивака на одной из станции столичного метрополитена
8
Волк Забивака проехал в московском метро перед Кубком Конфедераций
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Один из лидеров республиканцев в Конгрессе США получил огнестрельное ранение
2
Случаи привлечения к уголовной ответственности высокопоставленных чиновников РФ. Досье
3
"Прямая линия" с Путиным: как задать вопрос президенту
4
Средний балл за ЕГЭ по профильной математике вырос до 47 в 2017 году
5
Путин назвал Клинтон энергичной женщиной
6
Орешкин ожидает длительную волну роста российской экономики
7
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
Темы дня
Загрузка...
Реклама