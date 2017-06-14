AIBA начала разбирательство по факту недопуска российского боксера на Украину

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) начала разбирательство по факту недопуска россиянина Георгия Кушиташвили на территорию Украины для участия в чемпионате Европы, который пройдет в Харькове. Об этом ТАСС заявил генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев.
Ранее стало известно, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и болельщиков. Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.
"Нам ответили из AIBA, они сейчас проводят разбирательство по данной ситуации. Но суть в том, что Георгий два года назад боксировал в Крыму", - сказал Кремлев.
Ранее Кремлев сообщил ТАСС, что российская делегация получила необходимые гарантии для участия в соревнованиях.