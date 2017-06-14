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Свищев: Федерация бокса России должна срочно направить жалобу в МОК

Спорт
14 июня, 16:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, июня. /ТАСС

Федерация бокса России должна жаловаться на Украину в связи запретом на въезд на территорию страны российского боксера Георгия Кушиташвили

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Дмитрий Свищев

Дмитрий Свищев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 14 июня. /ТАСС/. Федерация бокса России должна срочно направить жалобы в Международный олимпийский комитет (МОК), Международную ассоциацию бокса (AIBA), а также в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне в связи с запретом на въезд на территорию Украины российского боксера Георгия Кушиташвили, который должен был принять участие в чемпионате Европы в Харькове. Об этом заявил журналистам член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

Ранее в среду в пресс-службе Федерации бокса России сообщили, что российскому боксеру Георгию Кушиташвили было отказано во въезде на территорию Украины для участия в чемпионате Европы. Спортсмена, а также пресс-секретаря Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков задержали после остановки поезда на въезде в Харьков.

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"Любая страна, выступающая организатором международных соревнований, берет на себя повышенные обязательства по безопасности, размещению спортсменов, спортивных делегаций, прессы на время проведения соревнований, - заявил Свищев. - Тот факт, что не пустили представителей российской прессы и российского боксера, является огромным минусом Украине как стране-организатору, а также Федерации бокса Украины".

"Данный инцидент нельзя оставлять без реакции. А реакция должна быть простой - срочные жалобы от Федерации бокса России в Международный олимпийский комитет, Международную ассоциацию бокса, а также в Спортивный арбитражный суд, чтобы наказать Украину как страну - организатора соревнований", - подчеркнул он.

"Какие бы ни были сложными отношения со страной, никак это не должно сказываться на спортсменах и их участии в соревнованиях", - заключил Свищев.

Чемпионат Европы по боксу пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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