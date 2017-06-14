Курбатов: балашихинское "Динамо" не планирует заявляться в чемпионат ВХЛ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Балашихинское "Динамо" не планирует подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Заявки от клуба нет. По имеющейся информации из "Динамо", подача заявки не планируется, - сказал Курбатов. - В ближайшее время у нас пройдет заседание на эту тему".

Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, обыграв в финальной серии усть-каменогорское "Торпедо". "Динамо" является фарм-клубом одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.