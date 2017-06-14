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Курбатов: балашихинское "Динамо" не планирует заявляться в чемпионат ВХЛ

Спорт
14 июня, 16:26 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Рустам Шарафутдинов

Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Балашихинское "Динамо" не планирует подавать заявку на участие в чемпионате Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) сезона-2017/18. Об этом ТАСС сообщил исполнительный директор Федерации хоккея России (ФХР) Дмитрий Курбатов.

"Заявки от клуба нет. По имеющейся информации из "Динамо", подача заявки не планируется, - сказал Курбатов. - В ближайшее время у нас пройдет заседание на эту тему".

Команда является победителем чемпионата ВХЛ прошедшего сезона, обыграв в финальной серии усть-каменогорское "Торпедо". "Динамо" является фарм-клубом одноименной московской команды, выступающей в Континентальной хоккейной лиге.

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