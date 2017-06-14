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Федерация бокса Украины разбирает ситуацию с недопуском россиянина Кушиташвили на ЧЕ

Спорт
14 июня, 16:30 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В среду стало известно, что Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины

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МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса Украины разбирает ситуацию с недопуском россиянина Георгия Кушиташвили в Харьков для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

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Федерация бокса России имела гарантии организаторов об участии Кушиташвили в ЧЕ

В среду стало известно, что Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков. Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

"Мы сейчас обсуждаем данную ситуацию. Сможем что-то говорить по ней чуть позже. У нас есть информация, что восемь граждан России не были допущены", - сказал Продивус.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация получила гарантийное письмо от Международной ассоциации бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, в частности, касающиеся участия в турнира боксера Георгия Кушиташвили.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.

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