Федерация бокса Украины разбирает ситуацию с недопуском россиянина Кушиташвили на ЧЕ

МОСКВА, 14 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Федерация бокса Украины разбирает ситуацию с недопуском россиянина Георгия Кушиташвили в Харьков для участия в чемпионате Европы. Об этом ТАСС заявил президент Федерации бокса Украины Владимир Продивус.

В среду стало известно, что Кушиташвили отказано во въезде на территорию Украины. Также в страну не пустили пресс-атташе Федерации бокса России Владу Романову, двух журналистов и нескольких болельщиков. Главный тренер национальной команды Олег Меньшиков сообщил ТАСС, что на Украину также не были допущены четыре тренера.

"Мы сейчас обсуждаем данную ситуацию. Сможем что-то говорить по ней чуть позже. У нас есть информация, что восемь граждан России не были допущены", - сказал Продивус.

Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев сообщил, что организация получила гарантийное письмо от Международной ассоциации бокса (AIBA) и организаторов чемпионата Европы, в частности, касающиеся участия в турнира боксера Георгия Кушиташвили.

Чемпионат Европы пройдет в Харькове с 16 по 24 июня.