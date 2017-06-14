Колобков: стадион "Ростов-Арена" способен выйти на самоокупаемость

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Стадион "Ростов-Арена", строящийся в Ростове-на- Дону к чемпионату мира - 2018, способен в будущем выйти на самоокупаемость. Такое мнение журналистам высказал министр спорта РФ Павел Колобков.

В среду глава Министерства спорта РФ побывал с рабочим визитом на "Ростов-Арене". В мероприятии принял участие губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Сейчас мы рассматриваем программу наследия чемпионата мира 2018 года, безусловно, на стадионе "Ростов-Арена" будут базироваться региональная команда, академия футбола, спортивная школа, - сказал Колобков. - Думаю, этот стадион должен, в принципе, сам себя окупать, но, вероятно, какая- то помощь от нас будет. Этот вопрос мы еще будем рассматривать. Стадион очень технологический, я думаю, что цена его эксплуатации не будет очень значительной".

"Стадион "Ростов-Арена" очень уютный, симпатичный, - добавил министр спорта РФ. - Мне кажется, в Ростове-на-Дону очень удачно выбран проект, хорошая доступность для жителей города. Здесь уже виден конец стройки. Хотелось бы, чтобы в конце года стадион уже был сдан и начали проходить матчи".

Сдача в эксплуатацию "Ростов-Арены" запланирована на 25 декабря текущего года. Ранее сообщалось, что строительство объекта ведется с опережением графика, в ноябре на арене планируется провести первый матч.

Матчи чемпионата мира 2018 года пройдут с 14 июня по 15 июля на 12 стадионах в 11 городах России: Москве, Санкт- Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Саранске, Калининграде, Волгограде, Екатеринбурге, Самаре, Сочи и Ростове-на-Дону. "Ростов-Арена" примет четыре игры группового этапа, а также встречу 1/8 финала.