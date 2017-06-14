Спортивный кластер будет создан в Ростове-на-Дону к 2023 году

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Спортивный кластер, в который войдут "Гандбол-Арена", "Ростов-Арена" и ряд других объектов, создадут к 2023 году. Он появится на левом берегу Дона, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

"Вокруг стадиона будет развиваться мощная инфраструктура спорта и отдыха. Здесь будет новый центр Ростова. Возведение всех объектов планируется не раньше 2023 года", - отметил губернатор.

В спортивный кластер войдут не только объекты, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, но и ряд других. На левом берегу планируется возвести "Гандбол-Арену", "Ледовый дворец", обновленную тренировочную базу "Гребной канал - Дон", площадку для тренировок конноспортивной школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта.

Объем средств, который потребуется для реализации проекта, пока не определен. "Пока еще не готовы проекты. После их подготовки будет известна общая сумма, которая потребуется", - отметил губернатор.