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Спортивный кластер будет создан в Ростове-на-Дону к 2023 году

Спорт
14 июня, 16:45 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 14, июня. /ТАСС

На левом берегу планируется возвести "Гандбол- Арену", "Ледовый дворец", обновленную тренировочную базу "Гребной канал -Дон"

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /ТАСС/. Спортивный кластер, в который войдут "Гандбол-Арена", "Ростов-Арена" и ряд других объектов, создадут к 2023 году. Он появится на левом берегу Дона, сообщил журналистам губернатор Ростовской области Василий Голубев.

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"Вокруг стадиона будет развиваться мощная инфраструктура спорта и отдыха. Здесь будет новый центр Ростова. Возведение всех объектов планируется не раньше 2023 года", - отметил губернатор.

В спортивный кластер войдут не только объекты, которые возводятся к чемпионату мира по футболу 2018 года, но и ряд других. На левом берегу планируется возвести "Гандбол-Арену", "Ледовый дворец", обновленную тренировочную базу "Гребной канал - Дон", площадку для тренировок конноспортивной школы, ипподром и акваторию для водных видов спорта.

Объем средств, который потребуется для реализации проекта, пока не определен. "Пока еще не готовы проекты. После их подготовки будет известна общая сумма, которая потребуется", - отметил губернатор.

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