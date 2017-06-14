Колобков: Ростовская область входит в число активных участников ФЦП

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июня. /Спец. корр. ТАСС Екатерина Мухлынина/. Ростовская область является одним из самых активных регионов - участников Федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (ФЦП). Об этом заявил на заседании круглого стола глава Министерства спорта РФ Павел Колобков.

Министр спорта РФ в среду принял участие в заседании круглого стола, посвященного внедрению комплекса ГТО и реализации программы подготовки кадров отрасли физической культуры и спорта в Ростовской области. Мероприятие прошло в Донском государственном техническом университете (ДГТУ). В рамках визита глава ведомства посетил спорткомплекс и манеж ДГТУ.

"Ростовская область является одним из самых активных регионов - участников ФЦП, - сказал Колобков. - Мы будем использовать в дальнейшем опыт этого региона при принятии ключевых решений. Развитие массового спорта и создание спортивного резерва входят в число приоритетных задач Министерства спорта РФ".

При поддержке федерального бюджета в Ростовской области модернизируется гребной канал "Дон", объект планируют открыть после реконструкции в декабре 2017 года. Также в рамках ФЦП будет уложено современное искусственное покрытие на поле спортивной школы олимпийского резерва №9 Азова. Кроме того, в рамках программы три специализированные спортшколы олимпийского резерва Ростовской области получат комплекты оборудования.