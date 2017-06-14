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Кот Эрмитажа будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций

Спорт
14 июня, 17:02 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 14, июня. /ТАСС

Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 июня. /ТАСС/. Кот Государственного Эрмитажа по кличке Ахилл будет предсказывать исход матчей Кубка конфедераций по футболу. Как рассказала ТАСС ветврач эрмитажных котов Анна Кондратьева, животное победило в отборе из-за своего особенно тонкого чутья.

"Выбирали из трех котов самого коммуникабельного и стрессоустойчивого, - сказала она. - Победил кот Ахилл. Он живет в Эрмитаже, настоящий ловец мышей, ему 1,5 года, кот белый с голубыми глазами. Котик глухой, но он очень тонко чувствует, мы его выбрали за хорошее чутье".

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Ахилл будет исполнять обязанности оракула Кубка перед каждым матчем, для чего перед ним будут ставить еду в мисках с разными флагами. "Эта методика отработана - коты уже определяли победителей Евровидения и Олимпийских игр, точность их прогнозов колеблется от 85 до 100%", - отметила Кондратьева. Кормление кота-оракула будет производиться непосредственно в здании музея, скорее всего, в Висячем саду Малого Эрмитажа. Отчеты о кошачьих прогнозах будут оперативно направлять в СМИ.

После завершения "футбольных обязанностей" Ахилл будет искать хозяев на благотворительных выставках по пристройству животных, которые ежемесячно проводит городской Музей кошки и котокафе "Республика кошек".

Коты Эрмитажа

Эрмитажные коты в последние годы стали одним из туристических брендов Санкт-Петербурга, им посвящены серии сувениров, литературные произведения и даже специальный маршрут по городу.

По музейной легенде, первого царского кота в Санкт- Петербург привез Петр Великий из Нидерландов. Его дочь, императрица Елизавета, издала в 1745 году "Указ о высылке ко двору котов", по которому в Зимний Дворец из Казани была доставлена партия котов-крысоловов. С этого момента началась история котов в Зимнем дворце.

Статус охранников музея им присвоила Екатерина II после учреждения в 1764 году Эрмитажа. В наши дни на службе в Эрмитаже состоят 50-60 котов, и их численность постоянно регулируется, чтобы животные не воевали за территорию и не отвлекались от своих прямых обязанностей по охране экспонатов от мышей. Британские СМИ признали в 2015 году эрмитажных котов одной из самых необычных достопримечательностей мира.

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